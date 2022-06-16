В Тюмени запустят мега-проект по экспорту зерна

Масштабный проект по хранению и экспорту зерна запустят в Тюменской области. В регионе построят линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна, – сообщили в правительстве.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в ходе ПМЭФ подписал губернатор Александр Моор с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор». НСЗК – это экспортно-ориентированная холдинговая структура, которая реализует на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока экспорт зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Арабского залива.

«Проект имеет стратегическое значение. Он является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки. У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей», – сказал Александр Моор, комментируя соглашение.

Тюмень, Ольга Федорова

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