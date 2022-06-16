В Тюмени работники стоматологии медуниверситета массово пожаловались на начальство

Работники стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета всем коллективом пожаловались в прокуратуру на свое начальство. Медики сообщили, что их не обеспечивают спецодеждой и расходными материалами, закупочную деятельность клиника ведет как попало.

В ходе совместной проверки прокуратуры, госинспекции труда и Роспотребнадзора нарушения подтвердились. «Выявлены нарушения в сфере трудового, бюджетного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг, о противодействии коррупции и несоблюдение требований антитеррористической защищенности объектов», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В адрес ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» внесено представление об устранении нарушений закона. Были опротестованы незаконные локальные акты клиники, возбуждены дела об по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), по ст. 6.3, 6.35 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Дела об административных правонарушениях направлены в Роструд и Роспотребнадзор для рассмотрения.

Тюмень, Ольга Федорова

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