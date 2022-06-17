Под Тюменью в пьяном ДТП погибла многодетная пара из Ноябрьска

Во втором часу ночи 17 июня под Тюменью в ДТП погибла многодетная пара из Ноябрьска. Авария произошла в районе подъезда к поселку Андреевский (2-й километр) с автодороги Тюмень-Омск. Затонированный автомобиль Toyota Camry вылетел в кювет и врезался в дерево.

«Погибли 37-летний водитель и 35-летняя пассажирка. Супруги, жители Ноябрьска. У пары остались четверо детей в возрасте от 1 до 17-ти лет. Дети находились у бабушки в поселке Андреевский», – сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

В автомобиле инспекторы обнаружили бутылки и банки из-под пива. По свидетельству близких, водитель употреблял алкоголь, потом вместе с женой поехал в Тюмень. Его состояние определит судебно-медицинская экспертиза.

В этом году мужчина 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 10 из них – превышение скорости.

Тюмень, Ольга Федорова

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