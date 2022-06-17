На Тюмени идут грозы с ветром и градом

На Тюмень надвигается непогода. Региональный гидрометцентр обещает 19 июня гроза и сильный ветер.

По прогнозу, завтра будет кратковременный дождь, гроза, днем возможен град, ветер восточный, юго-восточный, 6 – 11 м/с, днем при грозе порывы до 18 м/с, температура ночью: +14…+16, днем: +26…+28 градусов.

«Из-за непогоды повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение или обрыв линий связи и электропередачи), падение деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, подтопление территорий, возникновение дорожно-транспортных происшествий». – предупреждают в Едином центре оперативного реагирования Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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