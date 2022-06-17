В Тюменской области утонули дети

В Тюменской области вечером 17 июня утонули дети. Сначала, в 21 час 37 минут, от очевидцев поступило сообщение о том, что во время купания в заливе реки Тавда села Нижняя Тавда пропали две девочки, – рассказали в МЧС. Потом, через некоторое время, местные жители извлекли из воды тело одного ребенка.

На поиски второй девочки направлены водолазы областной службы экстренного реагирования и сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области. На месте работает следственная оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Тюмень, Ольга Федорова

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