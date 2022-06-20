В Тюмени отец и сын угнали автомобиль у полиции

Молодой тюменец арестован за то, что мешал полиции догонять его отца, угнавшего автомобиль из-под носа у инспекторов ДПС.

Неделю назад на 4-м километре Велижанского тракта наряд остановил подозрительный «ВАЗ» 99-й модели. У юного автомобилиста по имени Богдан не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов, подтверждающих владение машиной.

Молодой человек позвонил отцу, который приехал и начал упрашивать инспектора не составлять материал на сына и вернуть автомобиль. Пытаясь предотвратить погрузку задержанной машины на эвакуатор, мужчина сел за руль и, дав по газам, попытался скрыться. Полицейские пустились в погоню.

«В это время юный нарушитель находился на переднем сиденье служебной машины ДПС и всячески пытался мешать погоне. Он толкал инспектора, срывал рычаг ручного тормоза и на ходу дергал рычаг переключения скоростей», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области..

Полицейские догнали беглеца в районе тюменского СНТ «Ягодное». Суд посчитал необходимым назначить 19-летнему Богдану, мешавшему погоне, наказание в виде административного ареста на пять суток.

Его 64-летний отец был признан виновным по ч.1 ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и оштрафован на 3 тыс. рублей, – сообщили «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»