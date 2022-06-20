Тюменец получил срок за то, что пьяным катался на самокате зимой

В Тюмени пьяный мужчина катался на электросамокате зимой. В декабре прошлого года, употребив спиртного на корпоративной вечеринке, 27-летний тюменец приехал на механическом транспортном средстве в аптеку. Там его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Состояние опьянения мужчины было подтверждено медицинским освидетельствованием.

С учетом того, что в 2020 году тюменец уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 12.26. КоАП РФ в виде штрафа и запрета управлять транспортными средствами на 1 год 7 месяцев, сейчас суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В надзорном ведомстве напомнили, что согласно положениям ПДД электросамокат является механическим транспортным средством и приравнивается к мопедам (категория транспортных средств «М»).

Тюмень, Ольга Федорова

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