Назначен новый начальник Тюменской таможни

Начальником Тюменской таможни стал Владимира Зябко. Сегодня, 20 июня, его представили главе региона Александру Моору.

Встреча состоялась в областном правительстве, в ней принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, – сообщили в информационном центре правительства.

Ранее Владимир Зябко занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни. В таможенных органах он работает с 2001 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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