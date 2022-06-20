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Понедельник, 20 июня 2022, 14:31 мск

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Назначен новый начальник Тюменской таможни

Фото – тг-канал правительства Тюменской области

Начальником Тюменской таможни стал Владимира Зябко. Сегодня, 20 июня, его представили главе региона Александру Моору.

Встреча состоялась в областном правительстве, в ней принял участие начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, – сообщили в информационном центре правительства.

Ранее Владимир Зябко занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни. В таможенных органах он работает с 2001 года.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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