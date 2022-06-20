На тюменские деревни наступают гусеницы шелкопряда

Жители Ишимского района Тюменской области жалуются на нашествие гусениц, которые уничтожают насаждения в садах и огородах.

«Вот такое нашествие гусениц в деревне, за 4 часа съели урожай в огороде и картошку, ползают очень быстро, и так же быстро всё съедают. Что делать и куда обратиться, подскажите», – сообщили ишимцы в группе «Ишим пере Подслушано» в ВК и сопроводили пост фотографиями.

В комментариях пользователи предположили, что на огороды напал шелкопряд. Точно такие же гусеницы уже атаковали омские леса, а также поедают березовые рощи на Алтае. Шелкопряд очень плодовит и может мигрировать на большие расстояния. Поврежденные им «дикие» насаждения, как правило, не гибнут, в отличие культурных.

Ишим, Ольга Федорова

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