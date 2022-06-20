В Тюмени ожидаются шквальный ветер и крупный град

По данным ЦГМС, 20 и 21 июня в Тюменской области местами ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град и порывы ветра до 25 м/с, грозы.

«При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, – советуют в управлении МЧС России по Тюменской области. – Нельзя оставлять без присмотра детей. На улице нужно избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. Стоит воздержаться от поездок на личном транспорте».

Тюмень, Ольга Федорова

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