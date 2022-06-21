В четырех уральских регионах сократилась зарплата врачей

В 2022 году сократились доходы у тюменских, ямальских и курганских врачей. Об этом говорят данные Росстата.

В среднем в Тюменской области медики с высшим образованием зарабатывают сегодня 96,6 тысяч руб. в месяц. Это практически на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году (101,5 тыс. руб.).

Такая же картина и на Ямале. В прошлом году средняя заработная плата врачей и медиков с высшим образованием на полуострове составляла 231,7 тыс. руб., а в первом квартале 2022 года – 226,8 руб.

В Курганской области средняя зарплата врачей по сравнению с прошлым годом сократилась почти на 3 тысячи рублей – с 72,7 тыс. руб. до 69,9 тыс. руб.

В Челябинской области врачи стали получать на 300 рублей меньше – 79,1 тыс. руб.

Только в двух регионах УрФО медики с высшим образованием в 2022 году стали получать больше. Так, в Свердловской области средняя зарплата врача выросла на 2,4 тыс. руб. – с 85,4 тыс. руб. до 87,8 тыс. руб.

В Югре зарплата увеличилась на 300 рублей до 144 тыс. рублей.

Согласно данным Росстата, средняя заработная плата врача в России составляет 92 тысячи рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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