В тюменских лесах третий день ищут пожилого грибника

В Исетском районе Тюменской области потерялся пожилой грибник. 19 июня пожилые супруги на личном автомобиле отправились в лес за грибами. По словам женщины, некоторое время спустя, она вышла из леса к месту, где стояла машина, а её 78 – летний супруг так и не появился. С трех часов дня он не выходил на связь.

В настоящее время в поисках мужчины участвуют спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, добровольцы и сотрудники МЧС. Всего задействовано 9 единиц техники и 32 человека, из них 5 человек и 1 единица техники 145-й пожарно-спасательной части, – сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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