Тюменские власти хотят лишить застройщиков права строить котельные где вздумается

Правительство Тюменской области направило в Минстрой РФ предложение по защите будущих собственников жилья от высоких тарифов на теплоснабжение. Оно заключается во введении запрета на строительство котельных в зоне эффективного централизованного теплоснабжения. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в ходе прямой линии 21 июня.

«Если дом построен за пределами ТЭЦ, решение создать собственную котельную – единственно верное. Во всех других случаях это обуза для потребителей, так как жильцы будут платить больше за тепло», – сказал губернатор, отвечая на вопрос о том, почему в некоторых новостройках Тюмени тариф на тепловую энергию составляет 2,6 тысяч руб./Гкал.

Моор пояснил, что высокие тарифы на тепло существуют лишь в домах, обогреваемых собственными котельными (вырабатывают только тепловую энергию).

В единой теплоснабжающей организации УСТЭК (получает тепло с ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2, на которых производится электрическая и тепловая энергию) тариф гораздо ниже – 1,6 руб./Гкал.

«Застройщик может сам решать – подключаться к централизованной системе отопления или строить свою котельную. Поэтому, покупая жилье, обязательно поинтересуйтесь у застройщика, какая коммунальная организация будет поставлять тепло. Такую информацию может дать наш департамент по тарифной политике», – предупредил глава региона.

Тюмень, Ольга Федорова

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