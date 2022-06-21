Тюменские выпускники получат по 100 тыс. рублей за успешную сдачу ЕГЭ

Тюменские выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов получат по 100 тыс. рублей от областного правительства. Об этом в ходе прямой линии 21 июня заявил губернатор Александр Моор.

По его словам, в регионе уже есть 39 стобалльных результатов ЕГЭ-2022. Также в Тюменской области есть первая «двухсотбалльница». Это Асель Исалимова из Ишима. Она набрала максимальные баллы по русскому языку и истории.

«Поручаю департаменту образования и науки Тюменской области, моему заместителю Алексею Райдеру подготовить необходимую нормативную базу. Предлагаю за 100 баллов – 100 тысяч рублей!», – сказал губернатор.

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