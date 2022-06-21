Губернатор Моор пообещал не сносить частные дома в центре Тюмени

В Тюмени не будут сносить частные дома и коттеджи в историческом центре города, так называемом «Городище». Об этом во время прямой линии 21 июня заявил губернатор Александр Моор.

«На сегодняшний день никаких решений о комплексном развитии данных территорий и сносе домов ни администрацией города, ни правительством не принималось. У нас в центре города есть частный сектор, который объективно не соответствует понятиям о современном городе. Конечно, мы должны дать толчок к развитию новой архитектуры, комплексной комфортной городской застройки. Но хочу сказать, что мы будем очень вдумчиво, осторожно, с учетом интересов жителей, подходить к принятию таких решений. И даже если когда-нибудь встанет вопрос о реконструкции центра, Городища, то мы будем аккуратно, взвешенно определять границы КРТ» – сказал Александр Моор. Он добавил, что прекрасно понимает волнение людей, которые построили в этом районе дома или только собираются строить.

Ранее городские власти заявляли, что планируют отдать эту историческую часть города под проект комплексного развития территорий.

Тюмень, Ольга Федорова

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