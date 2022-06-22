Студент из Югры спас подростка на пожаре в Тюмени

Студент четвертого курса Тюменского индустриального университета, житель Югры по имени Артур спас подростка на пожаре в Тюмени.

Днем 21 июня в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Инженерная, 72 загорелась квартира на 4 этаже. В ней находился 13-летний подросток, он прятался от огня на балконе и просил помощи у прохожих.

Еще до приезда пожарных его спаси двое мужчин. Одного из спасителей удалось отыскать сотрудникам МЧС. Им оказался студент строительного института, известно, что его зовут Артур и он из Мегиона.

«Рядом с местом пожара я оказался случайно. На балконе 4-го этажа увидел парнишку, который кричал собравшимся внизу, что он не может выйти из квартиры, так как путь ему отрезал дым и огонь. Я и еще один мужчина забежали в подъезд и стали стучаться в квартиры пятого этажа, но тщетно. Тогда мы спустились на третий этаж, там двери открыла женщина и сказала, что можно пройти на ее балкон и попытаться спустить мальчика. Так мы и сделали: я выбрался наружу, а мой «напарник» придерживал меня за ноги. Я протянул руки подростку и сказал спускаться, он послушался и без доли сомнения принял нашу помощь», – процитировали рассказ Артура в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Там добавили, что пока не смогли найти второго участника спасательной операции, по словам очевидцев мужчина был средних лет, славянской внешности и с татуировкой в районе шеи.

Тюмень, Ольга Федорова

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