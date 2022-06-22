С тюменца требуют миллион рублей за устроенный природный пожар

В Тюменской области житель Исетского района должен заплатить больше 1 млн рублей за ущерб за устроенный природный пожар.

В конце апреля, когда действовал особый противопожарный режим, мужчина занимался резкой металла и не обеспечил очистку места проведения огневых работ от горючих веществ. В результате вспыхнула сухая трава, площадь пожара составила 1 га.

Тюменца привлекли к административной ответственности и оштрафовали 4 тыс. рублей. Но кроме этого он должен выплатить еще 1,1 млн рублей за вред, причиненный объектам животного мира. Судебное заседание по делу состоится 12 июля 2022 года, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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