Тюменские фермеры выпустили на рынки мясо лейкозных коров

На рынки Тюмени поступили внутренние органы коров, больных лейкозом. Об этом сообщили вы управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Это выяснилось в ходе проверки сельскохозяйственного потребительского кооператива «Исеть», который занимается оптовой торговлей мясом, а также оказывает услуги по забою скота.

«23 мая 2022 года на убой поступило 9 голов крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза. Выработанные органы (субпродукты): сердце – 18 кг, печень – 36 кг, легкие – 36 кг, селезенка – 3,8 кг и др., направлены для реализации на продовольственных рынках города Тюмени», – рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что CCCПK «Исеть» выдано было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Мясо коровы, больной лейкозом, употреблять не рекомендуется, хотя возбудитель погибает после термической обработки. Токсичные вещества, выделяющиеся в процессе болезни, могут нанести вред здоровью человека. Больных животных забивают на санитарной бойне. После экспертизы по решению ветсанэксперта отправляют для производства колбас, тушенки, переработки на мясокостную муку с применением повышенного термического воздействия, с условием удаления лимфоузлов и увеличенных органов. Значительные опухолевые образования – повод для полной утилизации туши.

Тюмень, Ольга Федорова

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