Тюменские власти создали новую структуру, чтобы повысить свой авторитет

В Тюменской области создан Союз почетных граждан региона. Распоряжение об этом подписали губернатор Александр Моор и председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

«Союз является постоянным общественным консультативно-совещательным органом, действующим в целях обеспечения поддержки по решению задач, связанных с содействием реализации стратегических направлений деятельности органов госвласти, улучшением состояния социальной среды и качества жизни населения, формированием гражданского диалога и общественного согласия», – говорится в документе, опубликованном на сайте тюменского правительства.

Там же прописано, что структура должна взаимодействовать с людьми в том числе в ходе избирательных кампаний и общественных акций – с целью консолидации, обеспечения стабильности региона и укрепления гражданского самосознания.

Одним из направлений деятельности Союза будет проведение «просветительной и разъяснительной работы с населением, направленной на повышение авторитета органов государственной власти».

Согласно положению, в состав Союза не могут входить действующие депутаты Тюменской облдумы, лица, замещающие государственные или муниципальные должности (за исключением должностей в представительных органах местного самоуправления).

На сегодняшний день в списке почетных граждан Тюменской области есть известные чиновники и депутаты (мэр Москвы Сергей Собянин, уральский полпред Владимир Якушев, депутат Госдумы Эрнест Валеев).

Тюмень, Ольга Федорова

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