В Тюменской области создают еще один ЦУР под управлением замгубернатора

В Тюменской области создадут еще один Центр управления региона (ЦУР). Соответствующее постановление правительства 20 июня 2022 года подписал губернатор Александр Моор.

В состав нового ЦУР войдут замгубернатора Павел Белявский, сотрудники департаментов общественных связей и информатизации, работники аппарата губернатора, исполнительных органов госвласти Тюменской области и подведомственных организаций.

Согласно положению, руководителем ЦУР будет замгубернатора, курирующий департамент общественных связей (соответственно Павел Белявский), а заместителем – директор департамента. Как говорится в документе, в задачи Центра входит мониторинг и обработка всех видов обращений граждан и юридических лиц, взаимодействие с гражданами через социальные сети и сбор информации об удовлетворенности людей ответами. Также ЦУР будет формировать комплексную картину проблем на основании анализа обращений и выявлять конфликтные ситуации и ошибок при коммуникации органов с гражданами.

Напомним, в соответствии с поручением президента России, осенью 2020 года в регионе при поддержке «АНО Диалог» уже был создан Центр развития региона, его руководитель – Роман Рзаев. В задачи этого ЦУР также входит поднятие системной работы с обращениями граждан на новый качественный уровень. В работе ЦУР используется программа «Инцидент Менеджмент», созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях, и «Платформа обратной связи».

Тюмень, Ольга Федорова

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