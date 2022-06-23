Тюменские депутаты присвоили звание почетного гражданина своему бывшему коллеге

Тюменская областная дума 23 июня проголосовала за присвоение звания «Почетный гражданин Тюменской области» бывшему депутату областной думы Юрию Коневу.

«Юрий Михайлович заработал это звание свои трудом. Он всю жизнь отдал Тюменской области. И в канун его 80-летия это будет заслуженной наградой», – сказал депутат Владимир Ковин.

Иван Вершинин поинтересовался, осуществляется ли перед присвоением звания сбор мнений и обсуждение кандидатур. «Вообще есть такой механизм?», – спросил Вершинин.

Спикер Сергей Корепанов попросил ответить Ирину Соколову, но она не смогла описать регламент присвоения звания «Почетный гражданин Тюменской области». «Мы работает по представлению губернатора», – после долгой паузы сообщила Соколова.

«Там все учтено, я думаю», – свернул разговор Корепанов и объявил голосование.

В итоге депутаты одобрили расширение списка почетных граждан. Статус Юрий Конев получил за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Тюмень, Ольга Федорова

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