В Тюмени, Тобольске и Ишиме откроют маленькие вытрезвители

В Тюменской области создадут специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Такое решение 23 июня приняли депутаты тюменской областной думы. Они единогласно одобрили законопроект о вытрезвителях, внесенный правительством и силовиками.

Как рассказал директор департамента соцразвития региона Дмитрий Грамотин, на первых этапах пункты, куда можно свозить пьяных граждан, появятся в трех городах – Ишиме, Тобольске и Тюмени.

В Ишиме и Тобольске будет по три койко-места на базе действующих организаций социального обслуживания, предоставляющих временный приют лицам без определенного места жительства. В Тюмени – пять койко-мест на базе АНО «Милосердие», – сказал Грамотин.

Депутат Иван Левченко уточнил у чиновника, за чей счет вытрезвители будут финансироваться. «Регион финансирует в форме субсидий по факту оказания услуги», – ответил глава департамента.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»