Тюменская область построит по концессии сети в Тобольске и Тюменском районе

Тюменская области примет участие в концессионном соглашении в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе. Такое решение принято 23 июня на заседании областной думы. Концессионером выступает компания «Тюмень водоканал». Думская оппозиция (представители партий КПРФ и ЛДПР) выступила против вступления в концессию.

«Мы не понимаем эффективности. Чтобы построить сети, нужно вложить 4 млрд рублей. Регион вкладывает, а потом на 47 лет отдает все в аренду частнику, чтобы он зарабатывал. Зачем мы отдаем свое имущество? Почему не строим сами?», – спросил Иван Левченко.

Зам губернатора Вячеслав Вахрин ответил, что от концессии «Тюмень водоканал» прибыль не получает. Депутат-единоросс Андрей Моргун добавил, что «не видел ни одного прибыльного муниципального предприятия, способного построить сети самостоятельно».

Другой замгубернатора – Павел Белявский – пояснил, что если подрядчик строит сети для того, чтобы потом их эксплуатировать, то он кровно заинтересован в том, чтобы сделать все дешевле и качественнее. Главный же эффект от концессии, по словам Белявского, в том, что Тюменский район будет присоединен к центральной системе водоснабжения и его жители получат чистую воду по дешевой цене.

В итоге законопроект, хоть и не единогласно, но был принят. Также депутаты проголосовали за участие региона в концессии по объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тобольске. Там концессионером выступает компания СУЭНКО.

Тюмень, Ольга Федорова

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