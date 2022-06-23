В Тюмени батутный центр заплатит за травму ребенка. 23 июня Ленинский районный суд взыскал в пользу матери 8-летней девочки 350 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Инцидент произошел 23 декабря прошлого года – девочка прыгнула на батуте и повредила ногу. В травматологии ей поставили диагноз «закрытый перелом нижней трети левой бедренной кости со смещением костных осколков» и назначили лечение.

«Прокуратура Ленинского АО обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала взыскать с батутного центра компенсацию. Как выяснилось в судебном заседании, ребенок был допущен на батут без инструктажа и разминки для детей перед прыжками», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Надзорное ведомство просило взыскать с бизнесменов полмиллиона рублей, но суд удовлетворил требование частично.

Тюмень, Ольга Федорова

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