Тюменка зарубила мужа топором и спрятала в погребе

Жительница села Верхние Аремзяны Тобольского района зарубила мужа топором. Убийство произошло 17 июня 2022 года. Женщина нанесла несколько ударов по голове 57-летнего потерпевшего, а потом засыпала его тело землей в погребе, расположенном в доме.

Через несколько дней об исчезновении брата заявила сестра убитого. Во время осмотра дома было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Также следователями изъято с места происшествия орудие убийства.

«В ходе допроса женщина призналась в содеянном и подробно рассказала о произошедшем. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тобольск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»