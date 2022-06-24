В Тюмени механик набрал взяток на строительстве автодорог

В Тюмени механик компании, занимающейся строительством автодорог, брал взятки с поставщиков горюче-смазочных материалов.

«Работая главным механиком в компании, основной вид деятельности которой – строительство автодорог и магистралей, получал от представителей заинтересованных в сотрудничестве компаний-поставщиков горюче-смазочных материалов взятки за благоприятное сотрудничество и обеспечение заявками на смазочные материалы в рамках заключенных договоров на общую сумму свыше 52 млн. рублей», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Размер взятки начинался от 70 тысяч рублей. Сколько всего денег получил механик следователи пока уточняют. Известно, что брать взятки мужчина начал с ноября 2019 года. Поймать его удалось благодаря слаженному взаимодействию сотрудников СК и ОБЭП и ПК УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело в по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере). Следственный комитет занимается поиском иных лиц, причастных к преступлению, а также выявлением новых эпизодов деятельности обвиняемого. По данным агентства URA.RU, механик-взяточник работал в ДРСУ-1 Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия (ТОДЭП, крупнейший подрядчик региона в сфере строительства и содержания автодорог), соответственно там у него могли остаться подельники из руковдящего состава компании.

Тюмень, Ольга Федорова

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