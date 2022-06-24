В Тюменской области снят запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий

В Тюменской области снят запрет на проведение культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий. Их теперь можно проводить как на открытом воздухе, так и в помещениях.

В правительстве региона рассказали об условиях проведения мероприятий в помещениях. «Численность участников – не более 70% от общего количества мест для зрителей – не может превышать 500 человек. Проведение культурно-досуговых с числом участников, превышающим 500 человек, возможно при условии согласования с Роспотребнадзором», – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области,

Там добавили, что сняты все ограничения по работе библиотек.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»