В Тюмени торговец смертельно опасной водкой отправлен в колонию

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу об отравлении метиловым спиртом с летальным исходом. Житель областного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

«В декабре 2021 года подсудиый приобрел у своего знакомого, который в настоящее время объявлен в федеральный розыск, не менее 80 бутылок алкогольной спиртосодержащей продукции (метиловый спирт) с этикеткой «Царская охота», представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. В декабре 2021 – январе 2022 года он реализовал продукцию, содержащую метиловый спирт, через магазин-склад в Тюмени», – рассказали в следственном комитете.

После употребления паленой водки от отравления метиловым спиртом погибли три человека.

Суд приговорил тюменца к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тюмень, Ольга Федорова

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