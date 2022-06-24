Тюменка получала пособия по фальшивому свидетельству о рождении ребенка

Жительница Тюмени получила материнский капитал при помощи фальшивого свидетельства о рождении дочери. Весной 2020 года 27-летняя женщина приобрела поддельный документ и через отделение МФЦ обратилась за получением пособий и регионального маткапитала.

«С марта 2020 года по июнь 2021 года обвиняемая обманным путем получила более 400 тыс. рублей пособий и регионального (семейного) капитала», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Обман раскрылся и тюменку обвинили в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Уголовное дело направлено в Центральный районный. Женщине грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Тюмень, Ольга Федорова

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