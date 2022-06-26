Пожилой грибник, заблудившийся в тюменском лесу, найден мертвым

Пожилой грибник Виталий Груздев, потерявшийся в тюменских лесах, найден мертвым. Как сообщили в МЧС, тело обнаружили в Исетском муниципальном районе 25 июня.

Напомним, 19 июня пожилые супруги на личном автомобиле отправились в лес. Они ушли за грибами в 15 км от автодороги «Тюмень – Курган». По словам женщины, некоторое время спустя, она вышла из леса к месту, где стояла машина, а её 78 – летний супруг так и не появился. Мужчину искали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, добровольцы и сотрудники МЧС.

Специалисты Тюменской областной службы экстренного реагирования рассказали, что необходимо сделать, если заблудился в лесу. «Успокоиться, паника никогда до добра не до водила. При попытке выйти из леса, не идти в болото, а также в молодые густые лесопосадки. Найдя тропинку, грунтовую дорогу, просеку, противопожарный ров, ЛЭП различной мощности, оставаться на месте или двигаться по тропе, не сходя с неё. Прислушиваться к звукам леса. Звуки от работающей техники, поездов, лай собак распространяются далеко. Обращать внимание на пролетающие самолёты. Они двигаются или в аэропорт, или от него. Так можно определить направление движения. Двигайтесь, по тропинкам», – советуют в ТОСЭР.

Тюмень, Ольга Федорова

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