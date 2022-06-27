В Тюмени «Ашан» заплатит пенсионерке за падение

В гипермаркет «Ашан» заплатит пенсионерке за падение в магазине. В конце декабря 2021 года 66-летняя женщина приехала в «Ашан» за покупками. Там она зацепилась правой ногой о резиновые коврики, которые лежали внахлест по пути следования покупателей, и упала.

В результате падения, пенсионерка получила перелом руки и другие травмы, была госпитализирована в ОКБ № 2, где проходила длительное лечение. Согласно заключению эксперта полученные травмы причинили тяжкий вред здоровью потерпевшей.

«Женщина обратилась в суд с заявлением о компенсации морального вреда. На основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ сотрудник прокуратуры вступил в процесс и дал заключение по данному гражданскому делу об обоснованности требований пенсионерки. Суд удовлетворил требования пенсионерки и взыскал с ООО «Ашан» компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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