Тюменских чиновников заставили построить дороги в селе

Прокуратура Уватского района Тюменской области заставила чиновников заняться строительством дороги на жилых улицах в селе Ивановка. Местные жители пожаловались в надзорное ведомство на то, что по улицам Омелинской и Мичелевской полностью отсутствует дорога.

«Прокуратура направила заявление в суд с требованием о возложении на администрацию Уватского муниципального района обязанности в срок до 1 августа 2023 года обеспечить улично-дорожную сеть в соответствии с требованиями законодательства. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме», – сообщили в прокуратуре Тюменской области. Там добавили, что по ходатайству прокурора суд внес в адрес главы района частное определение о необходимости принятия дополнительных мер к организации улично-дорожной сети.

Тюмень, Ольга Федорова

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