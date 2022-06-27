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Понедельник, 27 июня 2022, 12:24 мск

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В Тюмени водитель «Газели» погиб в ДТП на объездной

Фото – тг-канал ГИБДД Тюменской области

Смертельное ДТП в Тюмени. 27 июня на объездной дороге в районе улицы Интернациональной автомобиль «Газель»-фермер въехал в стоящий на дороге «Хендэ»-автобуровая, который сломался на второй полосе движения.

«Водитель автобуровой в это время доставал знак аварийной остановки, чтобы поставить на дорогу. Водитель «Газели», 1985 года рождения, скончался», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства аварии выясняются.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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