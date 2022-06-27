В Тюмени арестовали женщину за кражу ребенка

В Тюмени суд заключил под стражу Замиру Бакиеву. 38-летняя женщина обвиняется в похищении четырехлетней девочки (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Вечером 24 июня Бакиева обманным путем под предлогом проводить девочку домой, увела ребенка из многоквартирного жилого дома по улице Харьковской к себе домой, где незаконно удерживала до момента задержания, тем самым лишила ребенка передвижения, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Подробности происшествия не раскрываются. По данным «Нового Дня», ребенок проживал в доме на Харьковской и поздно вечером находился в гостях у соседей, с чьими детьми дружит.

«В той же квартире находилась и Бакиева. Уходя она сказала хозяевам, что может отвести девочку домой, но вместо того, чтобы передать ребенка родителям, забрала его к себе», – рассказал источник агентство в силовых структурах. В свое время женщина потеряла ребенка и это могло отразиться на ее психике.

«По решению суда Замира Бакиева будет находиться в СИЗО по 24 августа 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»