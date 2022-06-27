Силовики ищут тюменку, которая дала покурить вейп младенцу

Видео – группа «Типичная Тюмень» в Вконтакте

Тюменка дала грудному ребенку покурить вейп. Видео заснял и разместил в соцсети очевидец. На нем две женщины у коляски с маленькой девочкой. Одна дает ребенку игрушку, вторая – свою электронную сигарету. Полиция и следственный комитет уже начали проверку.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также исполнению возложенных на нее обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Тюмень, Ольга Федорова

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