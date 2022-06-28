В Тюмени воспитанники детсада заболели сальмонеллезом

В Тюмени по решению суда закрыт на 60 суток частный детсад «Белка». Сразу пять его воспитанников подхватили кишечную инфекцию.

В группе «Подснежник (Комсомольская, 24) обнаружен один случай смешанной инфекции (сальмонеллез и т. д.) и один случай острого гастроэнтероколита, вызванного норовирусом. В группе «Солнечные лучики» – один случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а в группе «Гномики» (ул. Широтная, 129/2) – два случая сальмонеллезного энтерита.

Как выяснилось в ходе проверки, в детсаду не был организован производственный контроль и не проводятся лабораторные исследования пищевой продукции. Фактический рацион питания воспитанников не соответствует цикличному утвержденному меню, не отслеживалось качество продукции, поступающей в дошкольную организацию. Владелец детсада не смогла представить товарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции.

На устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований суд дал хозяйке детского сада два месяца, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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