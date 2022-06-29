В Тюменской области будут судить водителя, из-за которого в ДТП погибли 4 человека

В Тюменской области будут судить водителя, по вине которого погибли четыре человека. ДТП произошло утром 15 января 2022 года на дороге «Голышманово-Аромашево». 53-летний житель Тобольска двигался за рулем автомобиля автомобилем «Mazda CX-5». Не убедившись в безопасности маневра при совершении обгона он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Lada Vesta» под управлением жителя села Аромашево. В результате ДТП 22-летний водитель отечественного автомобиля и трое его родственников от полученных травм скончались на месте.

«Водитель «Mazda CX-5» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Уголовное дело направлено в Голышмановский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре Тюменской области. Там уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»