российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 июня 2022, 11:40 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюмени страховой агент похитила деньги клиентов

В Тюмени будут судить 38-летнюю женщину, финансового консультанта кредитной организации.

Являясь одновременно страховым агентом страховой компании, она имела доступ к информационным базам данных о гражданах, заключивших кредитные договоры и застраховавших свою жизнь и здоровье.

«Обвиняемая, учитывая положение закона о том, что клиент в течение 14 дней может расторгнуть договор страхования и вернуть страховую премию, подделала от имени 33 заёмщиков из разных регионов России документы о возврате страховой премии на подконтрольные ей счета», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

В результате страховой компании был причинен ущерб на сумму более 633 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В ходе следствия женщина добровольно возместила ущерб на сумму более 500 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,