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Четверг, 30 июня 2022, 15:32 мск

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На Тюменской трассе большегруз врезался в машину медиков: пострадали 4 человека

Фото – тг-канал ГИБДД Тюменской области

На 97-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск произошло ДТП. В месте проведения дорожных работ большегруз «Скания» въехал в заднюю часть автомобиля «Соболь»-медицинская служба. От удара «Соболь» отбросило в кювет.

По предварительным данным, тяжело пострадали водитель и трое пассажиров, находившихся в автомобиле медицинской службы. Двое мужчин и две женщины доставлены в больницу.

Движение на федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях, – сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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