В Тюменской области матери троих детей дали 8 лет колонии за мак в огороде

В Тюменской области мать троих детей Елену Торопову отправят в колонию за мак в огороде. Женщина посеяла растение на участке в своем доме в селе Первопесьяново Ишимского района. В итоге выросли 335 растений, содержащих наркотическое вещество (общей массой – 3 760 грамм).

Позже, по словам женщины, к ней стал приходить сосед и брать у нее растения за 2 бутылки водки, так она поняла, что может продавать их. При этом подсудимая не подтверждает, что специально садила мак для продажи.

«1 августа 2021 года она незаконно сбыла гражданину Х. наркотик, общей массой 200 грамм. Женщина решила зарабатывать таким путем, но не смогла довести свои преступные действия до конца, так как к ней пришли сотрудники полиции. В судебном заседании подсудимая вину признала. Пояснила, что она не знала, что растения мак являются наркотическим средством», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Елену Торопову обвинили в незаконном культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства (п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ), незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт в крупном размере растений, содержащих наркотические средства (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Елена Торопова ранее не была судима, воспитывает трех детей, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, на учете у врачей не состоит. Суд лишил ее свободы на 8 лет 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. И отсрочил отбывание реального наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Ишим, Ольга Федорова

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