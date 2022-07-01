Тюмень названа самым быстрорастущим городом Европы

В 2021 году в Тюмени родилось более 11 тысяч детей, как и в предыдущие годы, естественный прирост составил более полутора тысяч человек (1622). Об этом в ходе выступления на заседании Тюменской гордумы сообщил глава города Руслан Кухарук.

По его словам, также на 60 % увеличился миграционный прирост (10377 человек). «Численность населения нашего города на конец года составила 828 тысяч 575 человек, показав рост почти в 12 тысяч», – сказал мэр.

Он добавил, что положительную демографическую ситуацию подтверждают не только официальные российские источники, но и отмечают международные агентства: в 2021 году Тюмень заняла второе место в десятке самых быстрорастущих городов Европы.

Тюмень, Ольга Федорова

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