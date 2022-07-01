Советник тюменского губернатора Езикеева получила новый пост

Советник губернатора Тюменской области по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольга Езикеева избрана новым президентом Торгово-промышленной палаты Тюменской области по итогам внеочередного VII съезда. Об этом сообщили в правительстве региона.

На этом месте Езикеева сменила Эдуарда Абдуллина, который возглавлял ТПП с 2011 года. Абдуллин займется проектами по развитию бизнеса.

Тюмень, Ольга Федорова

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