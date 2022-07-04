Тюменские власти сдают земли инвесторам за 1 рубль в год

В Тюменской области инвесторы, реализующие масштабные проекты, могут арендовать земельный участок за 1 рубль. Соответствующие изменения в Положение об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По договорам аренды земельных участков, заключенных в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном 1 рублю за 1 земельный участок, на срок 1 год», – сообщили в областном правительстве.

Стоит отметить, что ранее подобная льготная аренда «за рубль» появилась в Курганской области. Там сдают площади в бизнес-инкубаторе по цене – 1 рубль за 1 кв.м. для предпринимателей в сфере ИТ-технологий.

Тюмень, Ольга Федорова

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