В Тюмени эвакуируют людей из Арбитражного суда

В Тюмени из здания Арбитражного суда Тюменской области эвакуируют персонал и всех участников судебных заседаний. «На месте работает ОМОН и скорая помощь. По данным судебных приставов, поступило письмо о минировании здания суда», – пишет телеграм-канал «наше ЛукоМоорье».

Все судебные заседания отменены. Источники «Нового Дня» в силовых структурах информацию подтвердили, однако официально инцидент в УМВД пока не комментируют. Там заявили, что информацией располагают в «Росгвардии» в «Росгвардии» ответили, что комментариев не дают.

Фото – тг-канал Наше ЛукоМоорье

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»