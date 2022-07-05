В Тюменской области за информацию о виновниках пожаров будут платить 40 тыс. рублей

В Тюменской области за информацию о виновниках природных пожаров будут выплачивать вознаграждение. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале 5 июля 2022 года.

«У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника – 50 тысяч рублей», – написал г-н Моор. И уточнил, что подписал документ, который регламентирует порядок таких выплат.

Такая практика существует и в других субъектах РФ. В Курганской области за информацию о виновниках пожаров обещают выплачивать 10 тыс. рублей.

Тюмень, Наталья Ефремова

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