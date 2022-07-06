Мысли о спецслужбах и самокрутка заставили тюменца сообщить о теракте в Ишиме

Житель деревни Лапина Абатского района Тюменской области Вадим Березинский приговорен к трем годам лишения свободы условно за лжеминирование железнодорожного моста в Ишиме. Позвонить в экстренную службу 60-летний Вадим решил 23 февраля 2022 года – в День защитника Отечества и накануне начала спецоперации на Украине. Естественно, он был пьян.

«Сидя у печки, я скрутил самокрутку и закурил. Когда курил, то размышлял о работе специальных служб. В СМИ при просмотре телепередач и фильмов видел, как спецслужбы мгновенно работают и устанавливают преступника. Хотя из тех же СМИ знал об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, но надеялся, что меня не найдут. Набрал номер «112» и, не представившись, сообщил, что заминирован мост в Ишиме, и что в 03 часа 40 минут взорвется поезд и будет теракт», – цитирует выступление Вадима в суде объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По словам Березинского, он лишь хотел проверить, насколько эффективно работают правоохранительные органы. «Не успел я докурить сигарету, как домой приехали сотрудники полиции и забрали в отделение. Я даже не мог представить насколько быстро среагируют спецслужбы», – сказал Вадим.

Своими действиями Березинский отвлек силы и средства полиции на проверку ложного сообщения, нарушил график движения железнодорожного транспорта, нормальный ритм работы МО МВД России «Ишимский» и ОАО «РЖД». В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Гражданин по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Березинскому наказание в виде лишения свободы на 3 года, условно, с испытательным сроком 4 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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