В Тюмени мужчина ограбил магазин интимных товаров

Сразу два сигнала о попытках ограбления магазинов в Тюмени получили местные силовики. Сначала к ним обратилась продавец магазина для взрослых. Девушка рассказала, что неизвестный мужчина и попросил упаковать ему различные интимные товары на 38 тысяч рублей. Когда консультант сложила все в пакет, злоумышленник схватил его и выбежал на улицу. За ним погнались охранники погнались, но злоумышленник выкинул похищенное и скрылся.

Пока следственно-оперативная группа работала на месте преступления, в дежурную часть позвонили из магазина техники. Представитель торговой точки сообщил, что неизвестный попытался похитить ноутбук стоимостью 175 тысяч рублей. Внимательные охранники не позволили злоумышленнику совершить задуманное и он скрылся.

После этого сотрудники ППС в одном из торговых центров города задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Тюмени 1991 года рождения. Полицейским он объяснил свои действия тем, что находился в состоянии наркотического опьянения.

«В ходе личного досмотра у задержанного было изъято 60 свёртков с порошкообразным веществом. Проведённая экспертиза установила, что содержимое является синтетическим наркотиком общим весом порядка 50 граммов», – рассказали в УМВД по Тюменской области. В отношении мужчины возбудили три уголовных дела и заключили под стражу.

Тюмень, Ольга Федорова

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