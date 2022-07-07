Тюменский фельдшер переехала мужчину и бросила его умирать

В Тюменской области молодого фельдшера отправили в колонию-поселение на шесть лет. Девушка задавила на автомобиле лежащего на дороге человека и скрылась с места ДТП. Инцидент произошел в июле 2021 года. 23-летняя фельдшер ехала на Daewoo Matiz по одной из дорог Ялуторовска в темное время суток.

«Она не учла погодные условия в виде дождя и грозы, не выбрала оптимальную скорость движения, в связи с чем, своевременно не обнаружила лежащего на проезжей части пешехода и допустила наезд на него», – рассказали в прокуратуре Тюменской области. С места происшествия девушка скрылась, потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

В итоге суд приговорил фельдшера к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того с осужденной в пользу жены погибшего взыскали компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей.

Ялуторовск, Ольга Федорова

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