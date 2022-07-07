В Тюменской области стали чаще рождаться дети с пороками развития

В Тюменской области стали чаще рождаться дети с пороками развития. В 2021 году по сравнению с 2020 годом частота врожденных аномалий увеличилась на 6,25 процента, – сообщается в докладе регионального Роспотребнадзора.

Ведомство озвучило территории «риска», где показатель врожденных пороков развития выше областного (14,5 на 1 тыс. родов). В частности, это Ялуторовск и Ялуторовский район (19,5), Заводоуковский городской округ (27,2), Ишим и Ишимский район (50,7), Сорокинский район (38,0), Омутинский район (55,5), Голышмановский район (60,2), Бердюжский район (31,7), Казанский район (51,9), Армизонский район (69,7), Аромашевский район (44,4), Абатский район (65,2), Викуловский район (45,4), Нижнетавдинский район (25,6).

В 2021 году изменилась структура заболеваемости: увеличилось количество случаев ВПР сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, аномалий органов пищеварения, расщелина губы и неба. Уменьшилось количество врожденных аномалий половых органов, нервной системы, хромосомных аномалий, аномалий глаза, уха, лица и шеи. Кроме этого, в 2021 году в сравнении с 2020 годом отмечается незначительное снижение количества хромосомных аномалий (синдром Дауна).

Большая доля врожденных пороков развития приходится на мальчиков.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»