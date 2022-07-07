В Тюмени и Тобольске на треть выросло число отравлений наркотиками

В Тюменской области в 2021 году на 31,1% увеличилось число отравлений наркотическими веществами. Также выросла смертность от острых отравлений наркотиками. Об этом сообщается в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Среднеобластной показатель отравлений наркотическими веществами в прошлом году составил 21,2 на 100 тыс. населения (в 2020 г. – 14,6 на 100 тыс. населения). Наиболее высокие показатели были зарегистрированы в Тюмени – 266 случаев (показатель 32,6 на 100 тыс. населения), в Тобольске – 30 случаев (показатель 29,4 на 100 тыс. населения) и в Тюменском районе – 18 случаев (показатель 14 на 100 тыс. населения).

Наркотики занимают ведущее место в структуре причин смерти от отравлений (48,6 %), на втором месте спиртосодержащая продукция (27,4 %). В группе отравлений наркотическими веществами в 2021 году были зарегистрированы 2 случая с летальным исходом среди подросткового (15-17 лет) населения области.

Тюмень, Ольга Федорова

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